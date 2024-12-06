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В Кремле заявили, что сообщат о ведущем прямой линии Путина позднее

Песков: Кремль позднее сообщит имя ведущего прямой линии Путина

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Александр Казаков/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль позднее сообщит имя ведущего прямой линии российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы вам сообщим со временем», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

6 декабря представитель Кремля также сообщил, что совмещенная прямая линия и большая пресс-конференция Путина состоится 19 декабря. По его словам, в ближайшее время будет открыт сбор вопросов.

В конце ноября Песков заявлял, что журналисты из недружественных стран будут допущены на большую пресс-конференцию российского лидера. Тогда он отмечал, что Кремль с уважением относится к работающим в России сотрудникам СМИ и пытается помочь им сохранять информационный баланс.

Последняя прямая линия главы государства прошла 14 декабря 2023 года и так же была совмещена с большой пресс-конференцией. До этого совмещенный формат пресс-конференции и прямой линии применялся в 2020 году, когда провести оба мероприятия в прежнем виде помешала пандемия коронавируса.

Ранее в Кремле заявили, что Путин вряд ли смотрел интервью Лаврова Карлсону.

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