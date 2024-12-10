Кремль прокомментировал предложение главы СПЧ убрать с Лубянки Соловецкий камень

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал слова главы Совета по правам человека и советника президента Валерия Фадеева, который заявил о необходимости перенести Соловецкий камень с Лубянки в Москве. Песков назвал этот вопрос прерогативой администрации столицы.

«Это прерогатива города, город принимает подобные решения. Мы в компетенцию города не хотели бы вмешиваться», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, как Кремль расценивает слова Фадеева.

С такой инициативой глава СПЧ выступил в интервью РБК. По его словам, памятник необходимо перенести, так как люди приходят на Лубянскую площадь, где находится главное здание ФСБ, не почтить память жертв репрессий, а ради «политических акций», направленных против сотрудников спецслужбы.

Глава партии «Яблоко» Николай Рыбаков после этих слов призвал Фадеева уйти в отставку, а «офис спецслужбы» убрать с Лубянки и открыть там музей ГУЛАГа.

Ранее московский музей ГУЛАГа объявил о приостановке работы.