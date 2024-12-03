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Глава партии «Яблоко» потребовал отставки председателя СПЧ

Рыбаков: глава СПЧ Фадеев должен уйти в отставку из-за слов о Соловецком камне

Глава партии «Яблоко» Николай Рыбаков призвал к отставке руководителя Совета по правам человека Валерия Фадеева из-за его слов о Соловецком камне на Лубянской площади. Заявление Рыбакова опубликовано на сайте партии.

«Считаю, что Валерий Фадеев своими заявлениями дискредитирует саму должность главы Совета по правам человека в нашей стране и должен покинуть этот пост. Уйти в отставку», — высказался глава «Яблока».

Он также предложил перенести офис Федеральной службы безопасности (ФСБ) на Лубянке в другое здание, которое не несет в себе «мрачной истории».

3 декабря Фадеев предложил перенести с Лубянки Соловецкий камень и снять памятные таблички на домах жертв репрессий. По его мнению, памятник нужно убрать, так как люди приходят туда не на акцию памяти, а на политические акции.

По словам главы СПЧ, 30 октября, в День памяти жертв политических репрессий, он возлагал цветы у мемориала «Стена скорби» на проспекте Академика Сахарова. Там никого не было, в то время как на Лубянской площади было несколько десятков человек, которые общались и возлагали цветы к Соловецкому камню.

Ранее глава СПЧ выступил против «кишлаков в городах».

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