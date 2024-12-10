Стало известно, что Зеленский требовал от Трампа на переговорах в Париже

Украинский лидер Владимир Зеленский в ходе переговоров с избранным президентом США Дональдом Трампом требовал, чтобы его страну пригласили в НАТО. Об этом пишет Bloomberg.

Авторы статьи уточнили, что речь идет о недавней встрече политиков в Париже. Она состоялась 7 декабря, в тот же день во французской столице после реставрации открыли собор Парижской Богоматери.

«[Владимир Зеленский] настаивал на гарантиях безопасности в переговорах с <...> Дональдом Трампом и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Он заявил, что Украина может вступить в переговоры о прекращении огня только с позиции силы», — говорится в материале.

Также журналисты выяснили, что во время встречи Зеленский поддержал идею об отправке западных военнослужащих на украинскую территорию.

8 декабря президент Украины в своем Telegram-канале прокомментировал состоявшиеся накануне переговоры с избранным американским лидером. Зеленский отметил, что встреча прошла хорошо. В то же время он отверг призыв Трампа к немедленному прекращению огня, обратив внимание на необходимость сначала «гарантировать надежность мира».

Ранее в Верховной раде Украины рассказали, как Трамп «унизил» Зеленского.