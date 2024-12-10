Избранный президент США Дональд Трамп «складывает сделку» по Украине отнюдь не потому, что он человеколюбивый альтруист. Дело скорее в политических интересах. Такое мнение в интервью Tsargrad.tv высказал политический обозреватель Андрей Пинчук.

Он обратил внимание, что Трамп в своей риторике сетует на пугающие потери и масштабы столкновения. Однако, по его словам, в этих заявлениях есть «двойное дно».

«Дело в том, что, по мнению Трампа, это противостояние в виде активного очага уже отработало свою пользу. И сейчас, как он сам неоднократно заявлял в своих интервью, он работает в пользу Китая, который является для Трампа главным геополитическим врагом. Дескать, Россия ослабляется, и это делает ее более податливой в отношениях с Китаем», — отметил Пинчук.

8 декабря Трамп заявил, что Украина желает заключить сделку с Россией в целях урегулирования конфликта.

Позднее глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что концепция Трампа по урегулированию конфликта на Украине может стать сигналом для Владимира Зеленского и его сторонников к эвакуации.

Ранее Зеленского обвинили в «увиливании от любых обязательств» по мирному соглашению.