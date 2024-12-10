Зеленского обвинили в «увиливании от любых обязательств» по мирному соглашению

Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с Эммануэлем Макроном и Дональдом Трампом в Париже «увиливает от любых обязательств, которые он мог взять на себя» по поводу возможного соглашения с Россией. Об этом пишет Asia Times.

Как напоминает издание, избранный президент США «неохотно встретился» с Макроном и Зеленским в Париже, чтобы обсудить дальнейшие действия на Украине.

«В то время как Трамп говорит, что убедил Зеленского двигаться вперед в переговорах с Россией, Зеленский уже увиливает от любых обязательств, которые он мог взять на себя. Переговоры и прекращение огня также не совсем то, чего хочет Макрон», — говорится в тексте.

В связи с этим, считают авторы, перед Трампом стоит множество препятствий по завершению конфликта на Украине.

Трамп после встречи с мировыми лидерами во время поездки в Париж на открытие собора Парижской Богоматери заявил, что Зеленский готов к миру с Россией. Избранный президент США добавил, что разрабатывает концепцию того, как положить конец российско-украинскому конфликту.

Кроме того Трамп призвал Зеленского прекратить огонь. Президент Украины, комментируя это, заявил, что прекращенный огонь без гарантий может быть разожжен снова в любой момент.

Ранее Арестович раскрыл возможную дату прекращения огня на Украине.