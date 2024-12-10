В США не увидели признаков вывода российских войск с баз в Сирии

На данный момент нет признаков того, что российские войска покидают базы в Тартусе и Хмеймиме на фоне обострения ситуации в Сирии. Об этом пишет газета The Washington Post (WP) со ссылкой на аналитиков.

Как отмечается в материале, «пока нет никаких доказательств» масштабного вывода войск из Тартуса или Хмеймима. По оценке авторов, военные базы на территории Сирии имеют ключевое значение для России.

Газета напоминает, что авиабаза Хмеймим использовалась для ударов по сирийским террористическим группировкам. Кроме того, она использовалась как плацдарм для расширения военного присутствия России в Африке, говорится в тексте.

Утром 9 декабря стало известно, что оппозиция в Сирии взяла под свой полный контроль провинцию Латакия, где находятся военные базы России. При этом боевики не проникли на российские базы в Тартусе и Хмеймиме, которые сейчас работают в обычном режиме.

Днем 9 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока преждевременно говорить о том, сможет ли РФ сохранить свое военное присутствие в Сирии.

В свою очередь, глава комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов сообщил, что воинские части России не отрезаны от военных баз в Сирии.

Ранее российский военкор отказался жалеть президента Сирии Башара Асада.