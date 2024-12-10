В России предрекли странам Запада период внутренних междоусобиц

США и Европу на фоне упадка их могущества ждет драматический период внутренних междоусобиц. Такое мнение высказал директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин в интервью журналу «Разведчик».

По мнению Нарышкина, эти междоусобицы, вероятно, «по привычке» будут списываться на «руку Москвы». Глава СВР добавил, что странам Запада сложно признать упадок своего могущества.

В этом же интервью Нарышкин заявил, что дальнейшая эскалация со стороны Запада не приведет к истощению России, но приблизит стратегическое поражение самих западных стран. Он обратил внимание, что, несмотря на антироссийские санкции и кражу ее замороженных активов, экономика России показывает рост, стремительными темпами развивается импортозамещение.

Также глава СВР заявил, что Россия близка к достижению целей спецоперации на Украине, а стратегическая инициатива на всех участках принадлежит российским военным.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что страны НАТО довели ситуацию до госпереворота на Украине и вынудили Россию начать СВО.