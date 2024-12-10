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В России предупредили, что дальнейшая эскалация Запада не приведет к истощению страны

Глава СВР Нарышкин: дальнейшая эскалация против РФ приблизит поражение Запада

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Алексей Никольский/РИА «Новости»

Дальнейшая эскалация со стороны Запада не приведет к истощению России, но приблизит стратегическое поражение самих западных стран. Об этом заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в интервью российскому журналу «Разведчик».

По мнению Нарышкина, Запад намерен воевать с Россией до последнего украинца, а когда их уже не будет — заставить сражаться жителей Прибалтики, Восточной Европы, а в перспективе и Германии.

Глава СВР отметил, что, несмотря на антироссийские санкции и кражу ее замороженных активов, экономика России показывает рост, стремительными темпами развивается импортозамещение, в том числе в высокотехнологичных отраслях. Появляются новые логистические цепочки, укрепляются хозяйственные связи с новыми государствами, прежде всего на пространстве Большой Евразии, рассказал Нарышкин.

14 июня на встрече с руководством МИД президент РФ Владимир Путин заявил, что для начала российско-украинских мирных переговоров Киев должен вывести свои войска с территорий ДНР, ЛНР и Херсонской и Запорожской областей. Российский лидер подчеркнул, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия украинской стороны на это условие. Кроме того, Киев должен официально объявить об отказе от планов вступления в НАТО.

Ранее Нарышкин заявил о приближении России к достижению целей спецоперации.

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