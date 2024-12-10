В Раде заявили о безвыходном положении Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский оказался в безвыходном положении после встречи с избранным главой Белого дома Дональдом Трампом и президентом Франции Эммануэлем Макроном из-за своего внешнего вида. Об этом в Telegram-канале написал обвиняемый в государственной измене депутат Верховной рады Александр Дубинский.

«После выпада команды Трампа о ненадлежащей одежде Зеленского, ему нужно или переодеться в костюмчик, или продолжать играть в гопника. Переоденется — сделает по щелчку пальцев советников Трампа все, что угодно. Не переоденется — повод для издевательств», — сказал он.

По мнению депутата, такое поведение Зеленского объясняется отсутствием у него необходимого для управления страной образования и незнанием принципов деловой этики.

Накануне Дубинский заявил, что многие в Верховной раде Украины «ходят, как бомжи», пытаясь скопировать стиль одежды Зеленского.

Вечером 7 декабря прошла трехсторонняя встреча Трампа, а также президентов Украины и Франции Владимира Зеленского и Эммануэля Макрона. Мероприятие состоялось перед церемонией открытия собора Парижской Богоматери после реставрации, на которую приехали лидеры со всего мира.

Ранее депутат Рады рассказал об унижении Зеленского Трампом.