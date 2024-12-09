В Раде сравнили Зеленского с бомжом после претензий экс-советника Трампа

Многие в Верховной раде Украины «ходят, как бомжи», пытаясь скопировать стиль одежды украинского лидера Владимира Зеленского. Так депутат Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале прокомментировал недовольство в США внешним видом президента Украины.

Дубинский оценил заявление экс-советника избранного президента США Дональда Трампа Роджера Стоуна, который сказал, что стиль одежды Зеленского на встрече с Трампом в Париже стал проявлением неуважения к Соединенным Штатам.

«У нас этот колхозный стиль всем нравится — пол-Рады ходят, как бомжи. Косплеят фюрера (Зеленского. – «Газета.Ru»)», — подчеркнул он, отметив, что Зеленский «приперся в Елисейский дворец в кедах и реглане».

Вечером 7 декабря прошла трехсторонняя встреча Трампа, а также президентов Украины и Франции Владимира Зеленского и Эммануэля Макрона. Мероприятие состоялось перед церемонией открытия собора Парижской Богоматери после реставрации, на которую приехали лидеры со всего мира.

Ранее депутат Рады рассказал об унижении Зеленского Трампом.