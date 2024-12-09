Депутат Рады рассказал об унижении Зеленского Трампом

Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп унизил украинского лидера Владимира Зеленского после их встречи в Париже, раскрыв информацию о потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ) в конфликте с Россией. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся под следствием за госизмену.

«Трамп уничтожил Зеленского сообщением о 400 тысячах солдат, которых ВСУ безвозвратно потеряли в ходе конфликта с Россией. Помимо данного удара по нему, Трамп также отметил, что для достижения мира Зеленскому может помочь Китай,» — написал Дубинский.

Он добавил, что еще одним унижением для Зеленского стало предложение от Трампа обратиться за помощью к Китаю в урегулировании конфликта. Дубинский подчеркнул, что недавно по указанию госсекретаря США Энтони Блинкена украинский президент назвал КНР и Бразилию российскими прокси и критиковал их план, но теперь его отправляют договариваться с этими странами.

Вечером 7 декабря состоялась трехсторонняя встреча Трампа, президента Украины Владимира Зеленского и президента Франции Эммануэля Макрона. Она прошла до церемонии открытия собора Парижской Богоматери после реставрации, на которую приехали лидеры стран со всего мира. Президенты Франции, США и Украины общались около получаса, после чего направились в собор Парижской Богоматери по отдельности.

Портал Axios со ссылкой на источники писал, что Трамп не хотел проводить встречу с Зеленским, но его убедил сделать это Макрон. Как утверждает источник Bloomberg, французский лидер стремился организовать переговоры, чтобы начать обсуждение того, как положить конец украинскому конфликту. Чиновники, близкие к Макрону и Зеленскому, заявили, что встреча «была позитивной».

Ранее Зеленский отверг призыв Трампа к немедленному прекращению огня.