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Венгрия и Израиль выступили против прихода экстремистов к власти в Сирии

Сийярто: Венгрия и Израиль выступают против власти экстремистов в Сирии

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Amr Abdallah Dalsh/Reuters

Венгрия и Израиль выступают против того, чтобы к власти в Сирии пришли экстремисты. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) заявил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто.

Глава МИД Венгрии провел телефонный разговор с министром иностранных дел Израиля Гидеоном Сааром. Обе стороны заявили о своей заинтересованности в мире, спокойствии и стабильности на всем Ближнем Востоке. Кроме того, никакая экстремистская идеология и никакая экстремистская группировка не должны захватить регион или какую-либо из его стран.

Сийярто подчеркнул, что особое внимание следует уделять соблюдению прав и обеспечению безопасности религиозных общин и меньшинств в Сирии, прежде всего, христианских.

10 декабря сообщалось, что глава МИД Израиля заявил, что мировое сообщество должно обеспечить защиту национальных и религиозных меньшинств в Сирии.

9 декабря военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок заявил, что на нынешней территории Сирии после свержения президента Башара Асада могут образоваться несколько государств, которые будут контролироваться курдами, друзами или радикальными силами.

Ранее поддерживаемые Турцией повстанцы вошли в удерживаемый курдами Манбидж.

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