В России не исключили появления нескольких государств на месте Сирии

На нынешней территории Сирии после свержения президента Башара Асада могут образоваться несколько государств, которые будут контролироваться курдами, друзами или радикальными силами. Такую точку зрения высказал военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

Он усомнился, что после падения власти Асада на территории Сирии наступит «эра мира и всеобщего благоденствия». Велика вероятность, что находящиеся в оппозиции вооруженные формирования, исповедующие в том числе самые крайние формы ислама, не смогут разделить власть и «передерутся между собой за право контролировать самые лакомые куски сирийского пирога», указал полковник.

Прежней Сирии больше не будет, а боевые действия на территории страны продолжатся, считает Ходаренок.

«Нельзя исключать, что появится государство курдов. Есть и другие национальные меньшинства (те же друзы), которые могут как минимум потребовать федерализации. Может воспрянуть духом так до конца и недобитое «Исламское государство» (организация запрещена в России). Может появиться какая-либо форма государственности на территории, контролируемой американцами. Наверняка по поводу будущего устройства Сирии есть свое мнение и у Турции», — заявил он.

В ночь на 8 декабря оппозиционные группировки захватили Дамаск — столицу Сирии. Как сообщало Reuters, командование сирийской армии объявило, что правление президента Башара Асада «закончилось».

В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад решил оставить пост главы государства и покинул Сирию, «дав указание осуществить передачу власти мирным путем». Позже источник ТАСС в Кремле сообщил, что Асад вместе с членами семьи приехал в Москву, Россия предоставила им убежище «из соображений гуманитарного характера».

Ранее шеф Пентагона удивился скорости продвижения оппозиции в Сирии.