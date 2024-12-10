Правительство Курской области ушло в отставку

Правительство Курской области сложило свои полномочия. Об этом говорится в Telegram-канале курской администрации.

В публикации отмечается, что заместители губернатора, председателя правительства области и все региональные министры стали временно исполняющими обязанности. Орган власти продолжает работать до формирования нового правительства Курской области. Такой же порядок сохраняется и в отношении советников, помощников губернатора и большинства заместителей министров.

9 декабря временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн подписал указ об отставке правительства.

5 декабря президент России Владимир Путин подписал указ, наделяющий депутата Госдумы Александра Хинштейна полномочиями врио губернатора Курской области. В документе говорится, что губернатор региона Алексей Смирнов обратился с просьбой о досрочном прекращении своих полномочий, его отставка была принята. Глава государства объяснил назначение Хинштейна врио главы Курской области тем, что в регионе востребовано кризисное управление.

Ранее Хинштейн раскритиковал ситуацию с лишением курских переселенцев участков после выплат.