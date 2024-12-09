Арестович раскрыл возможную дату прекращения огня на Украине

Прекращение огня в ходе конфликта на Украине может быть достигнуто уже 25 января. Об этом заявил бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович, передает Telegram-канал «Политика страны».

По его словам, «прекращение огня будет 25 января или где-то около того», поскольку соответствующий ультиматум команда Дональда Трампа выдвинула как России, так и Украине.

«Я думаю, что разговор там такой: берите [территорий] сколько хотите, сказали Путину, до 20 января. Трамп сказал, но 20 января на инаугурацию или сразу после, надо прекращать, иначе я за себя не отвечаю», — предположил Арестович.

Он также не исключил, что полноценное перемирие может быть достигнуто уже к весне, поскольку Соединенные Штаты будут «очень жестко давить» для прекращения боевых действий. Арестович оценил вероятность заключения соглашения между Москвой и Киевом как «очень высокую», поскольку в противном случае «мало не покажется никому».

До этого Дональд Трамп после встречи с мировыми лидерами во время поездки в Париж на открытие собора Парижской Богоматери заявил, что Владимир Зеленский готов к миру с Россией.

Ранее депутат Рады предсказал «массовый исход» сторонников Зеленского с Украины.