У действующей на Украине власти во главе с Владимиром Зеленским нет перспектив сохранить свое положение, его соратники начнут бежать из страны уже в январе. Такую точку зрения в своем Telegram-канале высказал депутат Верховной рады Александр Дубинский, арестованный по делу о госизмене.

«Никакой перспективы остаться у власти у Зеленского, Ермака нет. Использованные Байденом мальчики уже никому не нужны. Как говорится, заказали с вещами на выход. Теперь начнется процесс бегства крыс с корабля», — говорится в публикации.

По мнению парламентария, первыми Украину покинут жены и дети представителей власти, а «массовый исход Зе-мародеров ожидается в январе».

6 декабря депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак должны быть арестованы после заключения мирного соглашения по Украине как виновные в конфликте.

По мнению Дубинского, в сентябре 2020 года Зеленский и Ермак подстроились под интересы администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена, после чего были организованы военные действия в ее интересах. Поэтому, отмечал депутат, готовность к мирному урегулированию только подчеркивает тот факт, что на Украине правят «государственные преступники».

Ранее в США указали на «острую заинтересованность» Украины и Запада в переговорах.