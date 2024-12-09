Путин присвоил Евкурову и Горемыкину новые звания

Президент России Владимир Путин присвоил воинское звание генерала армии заместителям главы министерства обороны РФ Юнус-Беку Евкурову и Виктору Горемыкину. Соответствующий указ главы государства размещен на официальном портале правовой информации.

Этим документом звание генерал-полковника также присвоено, в частности, замминистра обороны России Андрею Булыге, звание адмирала — заместителю главнокомандующего Военно-морского флота (ВМФ) России Владимиру Воробьеву, звание генерал-лейтенанта — заместителю начальника главного управления по военно-политической работе Минобороны РФ Апты Алаудинову.

9 декабря Путин вручил медали «Золотая звезда» военнослужащим в честь Дня Героев Отечества. Церемония, на которой собрались свыше 300 человек, прошла в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца.

Одним из награжденных стал майор Сергей Селиванов, под командованием которого были взяты восемь опорных пунктов и техника Вооруженных сил Украины (ВСУ), рядовой Алексей Асылханов, уничтоживший 15 танков и 50 боевых бронемашин. Также среди награжденных командир штурмового отряда капитан Валерий Енин, еще один штурмовик — прапорщик Артем Прохода, танкист — лейтенант Денис Распопов и командир аэроразведки БАРС «Каскад» полковник Дмитрий Саблин.

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