Зеленский прокомментировал смену власти в Сирии

Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что Башар Асад был свергнут в Сирии, поскольку якобы 800 тысяч российских военных принимают участие в СВО. Его слова приводит «Интерфакс-Украина».

«Мы видим, что режим Асада пал. Почему? Потому что там нет настоящих российских войск. Давайте будем честными. И не только из-за сил повстанцев и тех, кто их поддерживает, но и потому, что там нет настоящих российских войск», — сказал Зеленский.

Он утверждает, что почти 800 тысяч российских военных находятся на Украине. По его словам, если Киев проиграет в конфликте, то Россия «вернется в Сирию, Африку, многие другие страны».

В ночь на 8 декабря оппозиционные группировки захватили Дамаск — столицу Сирии. Как сообщало Reuters, командование сирийской армии объявило, что правление президента Башара Асада «закончилось».

В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад решил оставить пост главы государства и покинул Сирию, «дав указание осуществить передачу власти мирным путем». Позже источник ТАСС в Кремле сообщил, что Асад вместе с членами семьи приехал в Москву, Россия предоставила им убежище «из соображений гуманитарного характера».

Ранее в России не исключили появления нескольких государств на месте Сирии.