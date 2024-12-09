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Политолог объяснил, чем опасны для Израиля сирийские повстанцы

Политолог Долгов: сирийские повстанцы могут выступить против Израиля

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Amr Abdallah Dalsh/Reuters

Руководству Израиля не следует радоваться захвату власти повстанцами в Сирии. Такое мнение в интервью kp.ru высказал ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов. По его словам, оставивший власть в стране Башар Асад был предсказуем для израильтян. При этом, как себя поведут исламистские силы — никто не знает.

Эксперт допустил, что первое время сирийские повстанцы могут притвориться друзьями Израиля, чтобы спасти свою пока хрупкую власть. Но долго выдавать себя за союзников они не будут, поскольку «уничтожение Израиля есть в списке целей всех организаций, исповедующих радикальный ислам», отметил Долгов.

Что касается захвата ЦАХАЛ так называемой буферной зоны на границе с Сирией — это, по мнению политолога, нарушение международного права. Он напомнил, что Израиль еще в 1974 году подписал соглашение, по которому обязывался не входить на данную территорию.

В минувшие выходные израильская армия впервые за более чем полвека пересекла границу Сирии за пределами Голанских высот. 8 декабря ЦАХАЛ установил контроль над сирийской стороной горного массива Хермон, не столкнувшись с сопротивлением. Израиль считает южные склоны горы своей суверенной территорией.

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