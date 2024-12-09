Шеф Пентагона удивился скорости продвижения оппозиции в Сирии

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что международное сообщество было удивлено быстротой продвижения оппозиционных сил в Сирии. Он подчеркнул, что ожидал «более жесткого» сопротивления сирийской армии, передает Reuters.

«Все ожидали увидеть гораздо более жесткое сопротивление со стороны сил Асада. Поэтому скорость, с которой это разворачивалось, была неожиданностью, я думаю, для большинства членов международного сообщества», — сказал Остин.

Он также выразил обеспокоенность, что террористические группировки в регионе попытаются воспользоваться текущими событиями, чтобы восстановить свой потенциал.

В ночь на 8 декабря оппозиционные группировки захватили Дамаск — столицу Сирии. Как сообщало Reuters, командование сирийской армии объявило, что правление президента Башара Асада «закончилось».

В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад решил оставить пост главы государства и покинул Сирию, «дав указание осуществить передачу власти мирным путем». Позже источник ТАСС в Кремле сообщил, что Асад вместе с членами семьи приехал в Москву, Россия предоставила им убежище «из соображений гуманитарного характера».

Ранее в Госдуме пообещали «дать по соплям» сирийским повстанцам в случае атаки на базы России.