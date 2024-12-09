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Российский военный описал церемонию награждения в Кремле

Боец «Запада» Поташев: на церемонии в Кремле было страшнее, чем на передовой

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Телеграм-канал «РИА Новости»

Оператор БПЛА группировки войск «Запад», командир взвода БПЛА лейтенант Максим Поташев заявил, что на передовой не было так страшно, как на церемонии награждения в Кремле, когда он получил из рук президента Владимира Путина «Золотую Звезду» Героя Российской Федерации. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам бойца, он был не в курсе, что его собираются наградить медалью. Поташев просто «каждый день выполнял свой долг, и каждый день были какие-то результаты». Боец пояснил, что сначала даже не понял, какой именно наградой его будут награждать, и что вручать ее будет лично президент.

«В самой Москве было страшно, честно слово. Я не понимал, что такое вообще Герой России. Я недоумевал вообще, что такое звезда, либо еще что-то. И когда уже все, уже начиналась церемония, мне очень было страшно. Мне было страшнее там, чем на передке (передовой. — «Газета.Ru»)», — поделился Поташев.

До этого командир разведывательной группы с позывным «Суетолог» рассказал РИА Новости, что российские военные нанесли удар по скоплению ВСУ в Запорожской области.

Ранее Путин назвал себя единственным гарантом защиты от диктатуры.

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