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В сенате США предложили ввести санкции против Турции

Сенатор Грэм: США могут ввести санкции против Турции из-за курдов

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Nathan Howard/Reuters

Соединенные Штаты могут ввести санкции против Турции, если страна будет проводить военные операции против курдов, занимающих территории на северо-востоке Сирии, написал на своей странице в соцсети X сенатор Линдси Грэм (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

«В прошлом я разрабатывал санкции на случай, если Турция возобновит военные операции против курдских сил. <...> Я готов сделать это снова, заручившись поддержкой обеих партий», — заявил политик.

По мнению Грэма, если начнутся столкновения между курдами и захватившей власть сирийской оппозицией или Турцией, то на свободе могут оказаться порядка 50 тысяч заключенных членов «Исламского государства» (организация запрещена в России), что приведет к хаосу на Ближнем Востоке.

В ночь на 8 декабря оппозиционные группировки захватили Дамаск. Как передавало Reuters, командование армии Сирии объявило, что правление президента Башара Асада «закончилось». Позже в МИД России заявило, что Асад решил оставить пост главы государства и покинул Сирию, «дав указание осуществить передачу власти мирным путем».

В тот же день поддерживаемые Турцией повстанцы вошли в удерживаемый формированиями курдов город Манбидж.

Ранее сообщалось, что Израиль намерен полностью занять буферную зону на границе с Сирией.

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