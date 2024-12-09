В Кремле признали, что удивились быстроте падения поддержки Асада

Россию удивило то, как быстро экс-президент Сирии Башар Асад потерял поддержку среди солдат и силовиков, признал в ходе брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Произошедшее удивило весь мир, и мы не исключение», — сказал официальный представитель Кремля.

В ночь на 8 декабря оппозиционные группировки захватили Дамаск — столицу Сирии. Как сообщало Reuters, командование сирийской армии объявило, что правление президента Башара Асада «закончилось».

В МИД России сообщили, что Асад решил оставить пост главы государства и покинул Сирию, «дав указание осуществить передачу власти мирным путем». Позже стало известно, что Асад вместе с членами семьи приехал в Москву, Россия предоставила им убежище «из соображений гуманитарного характера».

Ранее в Кремле рассказали, как РФ решает вопрос защиты военных баз в Сирии.