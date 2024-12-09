В Кремле рассказали, как РФ решает вопрос защиты военных баз в Сирии

В настоящее время Россия ищет контакты с лицами, которые могут обеспечить безопасность военных баз в Сирии. Об этом на брифинге рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это очень важный вопрос. Сейчас делается все, что необходимо и возможно, чтобы выйти на контакт с теми, кто может заниматься обеспечением безопасности. Наши военные тоже принимают все необходимые меры предосторожности», — сообщил Песков.

В ночь на 8 декабря оппозиционные группировки захватили Дамаск — столицу Сирии. Как сообщало Reuters, командование сирийской армии объявило, что правление президента Башара Асада «закончилось».

В тот же день боевики заняли провинцию Латакия, где находятся военные базы России. Сами объекты оппозиционеры не тронули: сейчас базы работают в обычном режиме.

Ранее в Госдуме заявили, что в Сирии нет отрезанных от военных баз воинских частей.