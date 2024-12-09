В Кремле отказались комментировать кадры из сирийских тюрем

Журналисты в ходе брифинга спросили пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, заставляют ли Москву кадры из сирийских тюрем пересмотреть возможность предоставления президенту САР Башару Асаду убежища.

«Здесь вряд ли можно делать такие скоропалительные выводы общего характера, здесь нужно руководствоваться информацией о каждом конкретном случае, поэтому я не считаю корректным такой вопрос», — сказал представитель Кремля.

Британская газета The Guardian сообщила, что сирийские повстанцы во главе с исламистской группировкой «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация признана в РФ террористической и запрещена) при захвате городов по дороге в Дамаск открывали двери тюрем, выпуская заключенных. По данным издания, за 14 лет гражданской войны в них оказались свыше 100 000 человек.

Журналисты также заявляют, что многие заключенные вышли слабыми и истощенными, часть из них встретилась с членами семьи, которые не знали, живы они или нет.

Накануне в МИД России сообщили, что Асад решил оставить пост главы государства и покинул Сирию, «дав указание осуществить передачу власти мирным путем». Позже источник ТАСС в Кремле сообщил, что Асад вместе с членами семьи приехал в Москву, Россия предоставила им убежище «из соображений гуманитарного характера».

Ранее повстанцы выпустили заключенных из тюрьмы в Сирии, прозванной «Человеческой бойней».