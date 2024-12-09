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Премьер-министр Эстонии прибыл в Киев

РБК: премьер-министр Эстонии Михал прибыл в Киев для встречи с Зеленским

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Depositphotos

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал приехал в Киев. Об этом сообщает «РБК-Украина».

По данным канала, Михал в ходе визита встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьер-министром страны Денисом Шмыгалем и председателем Верховной рады Русланом Стефанчуком.

«Поддержка Украины до победы будет оставаться приоритетом Эстонии, мы не пойдем ни на какие уступки», — заявил он.

По его словам, победа украинской стороны в конфликте с Россией является победой Европы, США и всего демократического мира.

До этого стало известно, что в украинскую столицу приехал кандидат в канцлеры Германии, глава Христианско-демократического союза Германии (ХДС) Фридрих Мерц. Как отмечается, немецкий политик намерен провести встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским. Заранее визит Мерца не анонсировался.

2 декабря федеральный канцлер Олаф Шольц прибыл в Киев. Он заявил, что планирует обсудить военные поставки Вооруженным силам Украины (ВСУ) на €650 млн. Он подчеркнул, что своим визитом выражает солидарность Германии с Украиной и напомнил, что Берлин является основным европейским партнером страны.

Ранее Шольц раскрыл тайну своего чемодана, с которым приехал в Киев.

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