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Шольц раскрыл тайну своего чемодана, с которым приехал в Киев

Шольц рассказал о содержимом своего чемодана, с которым приехал в Киев

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Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Канцлер ФРГ Олаф Шольц развеял догадки пользователей соцсетей и средств массовой информации по поводу содержимого своего серебристого чемоданчика марки Rimowa, с которым приехал в Киев. Политик сообщил, что в нем находятся дорожные принадлежности, пишет ТАСС.

На совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским журналистка спросила Шольца, что находится в чемодане.

«Насколько подробно вы хотите это знать? По большей части речь идет о дорожных принадлежностях, белье и еще некоторых вещах, которые нужны», — сказал он.

До этого пользователи соцсетей и журналисты начали делиться своими догадками по поводу того, что может быть внутри чемодана Шольца. Одни посчитали, что там лежит термос с кофе и бутерброды. Другие шутили, что канцлер ФРГ привез вооружения для Украины на сумму €650 млн. Третьи предположили, что политик привез пустой чемодан, чтобы что-то забрать из Киева.

2 декабря политолог Александр Рар высказал мнение, что большой чемодан, с которым прибыл в Киев, может указывать на намерение ФРГ оказывать дальнейшую помощь Украине. Он также допустил, что в рамках нынешней предвыборной кампании в Германии канцлер с помощью чемодана пытается продемонстрировать своим избирателям, что он «деловой рубаха-парень».

Ранее Зеленский на пресс-конференции с Шольцем послал Россию на «три буквы».

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