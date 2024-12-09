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Кандидат на пост канцлера Германии прибыл в Киев

Bild: кандидат в канцлеры Германии Мерц прибыл в Киев для встречи с Зеленским

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Lisi Niesner/Reuters

Кандидат в канцлеры Германии, глава Христианско-демократического союза Германии (ХДС) Фридрих Мерц прибыл с необъявленным визитом в Киев. Об этом сообщает немецкая газета Bild.

«Лидер оппозиционного Христианско-демократического союза Фридрих Мерц сегодня утром приехал в Киев», — говорится в сообщении издания.

Как отмечается, немецкий политик намерен провести встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским. Заранее визит Мерца не анонсировался.

Шольц в понедельник, 2 декабря, находясь в Киеве, пообещал в своем обращении к президенту РФ Владимиру Путину, что ФРГ продолжит поддерживать Киев. Канцлер также заявил, что в 2025 году Германия продолжит поставлять на Украину оружие, включая системы ПВО, гаубицы и боевые вертолеты.

Ранее Шольц после визита в Киев заявил, что не поставит Украине Taurus.

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