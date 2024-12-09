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Иран установил прямой контакт с сирийскими повстанцами

Reuters: Иран установил контакт с лидерами оппозиции, захватившей власть в Сирии

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Иран установил прямой контакт с лидерами повстанцев, которые захватили власть в Сирии. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на иранского чиновника.

Это было необходимо для предотвращения враждебности между двумя странами, сказал он и добавил, что Иран открыт к диалогу с новыми властями Сирии.

9 декабря газета WSJ писала, что Иран не помог сирийскому правительству из-за угрозы авиаударов со стороны Израиля.

В ночь на 8 декабря оппозиционные группировки захватили Дамаск, после чего президент Башар Асад пропал.

Днем МИД России сообщил, что Асад решил оставить пост главы государства и покинул Сирию, «дав указание осуществить передачу власти мирным путем». Позже источник ТАСС в Кремле заявил, что сирийский президент вместе со своей семьей приехал в Москву.

Ранее сирийские повстанцы взяли под контроль провинцию, где находятся военные базы РФ.

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