Иран установил прямой контакт с сирийскими повстанцами

Иран установил прямой контакт с лидерами повстанцев, которые захватили власть в Сирии. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на иранского чиновника.

Это было необходимо для предотвращения враждебности между двумя странами, сказал он и добавил, что Иран открыт к диалогу с новыми властями Сирии.

9 декабря газета WSJ писала, что Иран не помог сирийскому правительству из-за угрозы авиаударов со стороны Израиля.

В ночь на 8 декабря оппозиционные группировки захватили Дамаск, после чего президент Башар Асад пропал.

Днем МИД России сообщил, что Асад решил оставить пост главы государства и покинул Сирию, «дав указание осуществить передачу власти мирным путем». Позже источник ТАСС в Кремле заявил, что сирийский президент вместе со своей семьей приехал в Москву.

Ранее сирийские повстанцы взяли под контроль провинцию, где находятся военные базы РФ.