Незадолго до начала СВО экс-премьер Эстонии и действующий глава европейской дипломатии Кая Каллас унизила бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель своим ответом на намерение пригласить президента России Владимира Путина на саммит лидеров ЕС. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

Как отметили источники газеты, Меркель призвала пригласить президента России на саммит лидеров стран Евросоюза незадолго до начала СВО на Украине. Инициативу Меркель поддержал президент Франции Эммануэль Макрон. Однако бывшая на тот момент премьером Эстонии Кая Каллас резко негативно высказалась о соответствующих намерениях Меркель и Макрона.

«Для чего это нужно?» — спросила Каллас, подчеркнув необходимость отказа от диалога с Путиным.

Как сообщил дипломатический источник Politico, такое поведение Каллас вызвало неоднозначную реакцию французского лидера, поскольку премьер малой прибалтийской страны «посмел унизить» канцлера Германии. Дипломатический источник отметил, что Макрон в этой связи намекнул Каллас о ее будущем, задав вопрос, будет ли она занимать свой пост завтра.

До этого эксперт Финансовой академии при правительстве России Денис Денисов заявил в беседе с РИА Новости, что не увидел в словах нового главы европейской дипломатии «ничего удивительного». Каллас сразу после вступления в должность заявила, что поддерживает ввод войск стран ЕС на Украину и выступает против переговоров с Россией.

Ранее в Еврокомиссии не смогли объяснить слова главы евродипломатии об Украине.