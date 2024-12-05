Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Политолог предупредил, что жителям ЕС не понравится политика Каллас

Политолог Денисов: европейцы возненавидят Каллас из-за поддержки Украины

close
Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава европейской дипломатии Кая Каллас сразу после вступления в должность заявила, что поддерживает ввод войск стран ЕС на Украину и выступает против переговоров с Россией. Эксперт Финансовой академии при правительстве России Денис Денисов заявил в беседе с РИА Новости, что не увидел в словах нового главы европейской дипломатии «ничего удивительного».

«Это типично для политиков Скандинавии и Прибалтики. Население этих стран тоже поддерживает подобные невзвешенные и достаточно резкие заявления», — заявил эксперт.

В качестве примера политолог привел результаты недавнего исследования, в которых говорится, что в Скандинавии 90% респондентов одобряют продолжение военных поставок Киеву, тогда как в Прибалтике — 70-80% опрошенных граждан.

Денисов добавил, что позиция Каллас и политиков со схожими взглядами со временем приведет к тому, что США переложат все украинские расходы на европейские плечи. Причем глава европейской дипломатии сыграет в этом важную роль и «станет объектом ненависти», когда население Европейского союза «поймет, что случилось».

Политолог напомнил, что имеющиеся мирные инициативы не устраивают ни Москву, ни Киев, поэтому урегулировать конфликт или заморозить его не удастся. Однако кто-то должен платить за продолжение конфликта, заключил Денисов.

О том, кто такая Кая Каллас, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Еврокомиссии не смогли объяснить слова Каллас об Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами