Глава европейской дипломатии Кая Каллас сразу после вступления в должность заявила, что поддерживает ввод войск стран ЕС на Украину и выступает против переговоров с Россией. Эксперт Финансовой академии при правительстве России Денис Денисов заявил в беседе с РИА Новости, что не увидел в словах нового главы европейской дипломатии «ничего удивительного».

«Это типично для политиков Скандинавии и Прибалтики. Население этих стран тоже поддерживает подобные невзвешенные и достаточно резкие заявления», — заявил эксперт.

В качестве примера политолог привел результаты недавнего исследования, в которых говорится, что в Скандинавии 90% респондентов одобряют продолжение военных поставок Киеву, тогда как в Прибалтике — 70-80% опрошенных граждан.

Денисов добавил, что позиция Каллас и политиков со схожими взглядами со временем приведет к тому, что США переложат все украинские расходы на европейские плечи. Причем глава европейской дипломатии сыграет в этом важную роль и «станет объектом ненависти», когда население Европейского союза «поймет, что случилось».

Политолог напомнил, что имеющиеся мирные инициативы не устраивают ни Москву, ни Киев, поэтому урегулировать конфликт или заморозить его не удастся. Однако кто-то должен платить за продолжение конфликта, заключил Денисов.

О том, кто такая Кая Каллас, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Еврокомиссии не смогли объяснить слова Каллас об Украине.