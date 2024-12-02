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В Еврокомиссии не смогли объяснить слова главы евродипломатии об Украине

В ЕК не смогли объяснить слова Каллас о победе Украины как цели Евросоюза

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Kenzo Tribouillard/AP

Новая глава пресс-службы Еврокомиссии Паула Пино не смогла объяснить значение заявления верховного представителя по иностранным делам и политике безопасности Евросоюза Каи Каллас, согласно которым целью ЕС является «победа Украины». Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы с самого начала говорили, что поддерживаем Украину… Эти высказывания о поддержке или о победе не меняют нашего принципа — быть на стороне Украины», — сказала Пино, отвечая на вопрос журналистов о том, изменились ли цели ЕС на Украине.

Утром 2 декабря Каллас заявила, что поддержка Украины со стороны Евросоюза не является благотворительной помощью, а представляет инвестицию в безопасность континента, поскольку президент России Владимир Путин якобы «не собирается останавливаться». Она призвала смотреть на все сквозь призму безопасности, отметив необходимость увеличения расходов на оборону.

Накануне глава евродипломатии допустила отправку военных европейских стран на Украину. При этом она подчеркнула, что «выбор в этом плане в любом случае остается за Киевом».

Ранее Боррель посетовал на недостаточную помощь Украине.

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