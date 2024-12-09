Кандидат Трампа на пост главного хирурга уронила пистолет, который выстрелил в ее отца

Кандидат Дональда Трампа на пост генерального хирурга США, доктор Джанет Нешивад в 13 лет случайно уронила оружие, что привело к его выстрелу в ее отца. Инцидент произошел в феврале 1990 года в Уматилле, штат Флорида, пишет The Guardian.

По словам Нешивад, она зашла в спальню отца, чтобы достать ножницы из ящика над его кроватью. Когда она открыла ящик, он перевернулся, и пистолет выпал, выстрелив в голову ее отца, который спал. Отец, иммигрировавший из Иордании, попал в больницу, но спасти его не удалось.

Несмотря на то, что она старается не углубляться в детали произошедшего, Нешивад заявила, что трагедия вдохновила ее стать врачом.

Если ее кандидатура будет утверждена, Нешивад заменит доктора Вивека Мурти. Он выступал за введение ряда мер, включая запрет автоматического оружия и универсальные проверки перед покупкой оружия.

В интервью телеканалу NBC News Трамп пообещал опубликовать полноценный отчет о состоянии его здоровья.

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