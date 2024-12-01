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Трамп нашел должность для своего свата

Трамп выдвинул свата Чарльза Кушнера на должность посла США во Франции

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Kevin Lamarque/Reuters

Следующий президент США Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social о выдвижении на должность посла страны во Франции Чарльза Кушнера, отца мужа своей дочери Иванки Трамп.

«Он (Кушнер. — «Газета.Ru») выдающийся бизнес-лидер, филантроп и посредник, который будет сильным защитником, представляющим нашу страну и ее интересы», — сообщил политик.

Он упомянул, что Кушнер основал и возглавляет частную компанию по недвижимости Kushner Companies, а Ernst & Young провозгласила его предпринимателем года в Нью-Джерси.

Сейчас Чарльзу Кушнеру 70 лет. В 2005 году он получил два года тюрьмы за неуплату налогов. В конце первого срока Трамп помиловал Кушнера за прошлые преступления.

С середины ноября политик начал формировать команду, которая в ближайшие четыре года будет управлять страной. «Газеты.Ru» рассказывала, кто может занять в его администрации ключевые посты и какие реформы готовит «команда» политика. В нее войдут в том числе американский миллиардер Илон Маск, глава Пентагона, которым уже недовольны, и «царь границы».

Ранее выяснилось, за что родители мужа Иванки Трамп ненавидели невестку.

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