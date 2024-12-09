Делегация ХАМАС провела встречу с руководителем разведки Египта

Представители палестинского радикального движения ХАМАС провели в Каире очередную встречу с руководителем египетской разведки. Об этом со ссылкой на официальное заявление движения сообщает РИА Новости.

В документе говорится, что делегация ХАМАС во главе с Халилем аль-Хейи покинула Каир после завершения переговоров с начальником Управления общей разведки Египта Хасаном Махмудом Рашадом. Во время встречи обсуждались усилия, прилагаемые для прекращения огня в секторе Газа.

8 декабря официальный представитель министерства иностранных дел Катара заявил, что власти эмирата возобновили посреднические усилия для урегулирования конфликта в секторе Газа между Израилем и ХАМАС.

5 декабря сообщалось, что Израиль передал радикальному движению ХАМАС обновленный проект соглашения. Отмечается, что новый проект предполагает освобождение части израильских заложников, а также прекращение огня в секторе Газа. Соглашение было одобрено премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху.

Ранее сообщалось, что ХАМАС и ФАТХ создадут комитет по управлению послевоенным сектором Газа.