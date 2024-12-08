В посольстве Сирии в РФ рассказали о режиме работы 9 декабря

Посольство Сирии в российской столице 9 декабря откроется и будет работать в обычном режиме. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на дипломатическое представительство Дамаска в Москве.

«Да. В обычном режиме [будем работать]», — сказал источник агентства, отвечая на соответствующий вопрос.

При этом вечером сотрудники посольства сняли со здания флаг Сирии. Однако никаких пояснений по этому поводу в дипломатическом представительстве не дали.

В ночь на 8 декабря вооруженные группы сирийской оппозиции, активизировавшиеся в конце ноября и взявшие под свой контроль ряд населенных пунктов, заняли столицу страны — город Дамаск. На этом фоне командование армии ближневосточной республики объявило о завершении правления президента Башара Асада. О том, что глава государства решил сложить с себя полномочия и отправиться за границу, также заявили в министерстве иностранных дел РФ.

Позже ситуацию прокомментировал первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский. Как он сказал, российские дипломаты внимательно следят за ситуацией в Сирии. При этом происходящее там вызывает у всех «много вопросов».

«Газета.Ru» запустила текстовую трансляцию событий в республике.

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