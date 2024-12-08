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В МИД Турции раскрыли главную ошибку Башара Асада

Глава МИД Турции Фидан: Асада свергли из-за его нежелания мириться с народом

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Михаил Климентьев/РИА «Новости»

Президент Сирии Башар Асад лишился власти, так как не использовал паузу в боевых действиях на территории страны для «примирения» с народом. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, сообщает телеканал Al Jazeera.

Глава внешнеполитического ведомства республики 8 декабря выступил на XXII Дохийском форуме в Катаре. Он отметил, что за ночь в регионе была создана «новая Сирия».

«Режим [Башара Асада] рухнул. И контроль над страной переходит из рук в руки. Это не произошло в одночасье», — подчеркнул дипломат.

По словам Фидана, Сирия пребывала в «состоянии смятения» на протяжении последних 13 лет. В 2016 году боевые действия в стране удалось заморозить благодаря посредническим усилиям РФ и Турции, но руководство ближневосточной республики не использовало это время для того, чтобы найти общий язык с народом.

«Сирия достигла стадии, когда народ будет определять будущее своей страны», — добавил министр.

В ночь на 8 декабря вооруженные группы сирийской оппозиции, которые активизировались в конце ноября, взяли под свой контроль столицу страны — город Дамаск. После этого в российском министерстве иностранных дел заявили, что Башар Асад решил покинуть пост главы государства и отправиться за границу. Но перед этим он дал указание «передать власть мирным путем».

«Газета.Ru» запустила текстовую онлайн-трансляцию событий в Сирии.

Ранее российский военный корреспондент отказался жалеть Башара Асада.

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