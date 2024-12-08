Оппозиция в Сирии пообещала не трогать дипломатические представительства

Вооруженные группы сирийской оппозиции пообещали не атаковать посольства и иные дипломатические представительства в Дамаске. Об этом пишет РИА Новости.

«Мы обязуемся не нападать на посольства и дипломатические представительства», — сказал источник агентства, близкий к руководству оппозиции в Сирии.

До этого Национальная коалиция оппозиционных и революционных сил Сирии обратилась к противникам президента страны Башара Асада с призывом бережно относиться к объектам государственной собственности. В заявлении подчеркивалось, что все эти строения принадлежат народу.

Политическая ситуация в Сирии обострилась после того, как 28 ноября вооруженные группы местной оппозиции организовали наступление на правительственные войска. В результате они взяли под контроль город Алеппо и еще несколько населенных пунктов, продвинувшись к Дамаску. Активизировавшиеся на этом фоне курдские «Силы демократической Сирии», в свою очередь, заняли город Дейр-эз-Зор.

В ночь на 8 декабря представители оппозиции захватили сирийскую столицу, после чего командование армии страны объявило о завершении правления Башара Асада. О том, что глава государства решил сложить с себя соответствующие полномочия, заявили и в российском министерстве иностранных дел. Перед этим президент распорядился «передать власть мирным путем».

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Ранее в Европейском союзе (ЕС) поддержали смену власти в Сирии.