Асаду порекомендовали «посидеть в кустах»

Молчание свергнутого президента Сирии Башара Асада связано, в частности, с вопросами безопасности. Такое мнение выразил политический советник Сергей Маркелов в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, «Башару Асаду нужно уйти от эмоциональных ответов, потому что это сейчас не полезная история» и разработать стратегию «как из этого всего выбираться».

«И второй момент, почему он молчит, — потому что вопрос безопасности. Лучше сейчас в кустах посидеть, как метафора, для того, чтобы первую задачу решить», — сказал Маркелов.

28 ноября сообщалось, что вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. Взяв город Алеппо, они за последующие полторы недели заняли Хомс, Хаму и подошли к Дамаску — столице Сирии. Кроме того, курдские «Силы демократической Сирии» (СДС) взяли под контроль город Дейр-эз-Зор. В ночь на 8 декабря оппозиционные группировки захватили Дамаск. Как сообщало Reuters, командование армии Сирии объявило, что правление президента Башара Асада «закончилось».

Позже в МИД России сообщили, что Асад решил оставить пост главы государства и покинул Сирию, «дав указание осуществить передачу власти мирным путем».

Ранее в сети вспомнили «пророчество» Жириновского про свержение Асада.