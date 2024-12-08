Трамп пообещал помиловать осужденных за штурм Капитолия

Избранный президент США Дональд Трамп заявил в эфире NBC News, что помилует осужденных за штурм Капитолия 6 января 2021 года.

«Эти люди живут в аду», — заявил он.

Он отметил, что указ о помиловании он выпустит в первый день на посту президента.

До этого Трамп через своих адвокатов призвал суд Нью-Йорка закрыть дело о выплате актрисе Сторми Дэниэлс, сославшись на формулировки, которые использовал глава государства Джо Байден, когда объявил о помиловании своего сына Хантера. Представители избранного президента в суде также раскритиковали предложение офиса окружного прокурора о том, что дело может быть приостановлено до тех пор, пока Трамп не завершит свое пребывание у власти. 22 ноября сообщалось, что суд отложил вынесение приговора по делу о выплатах избранного президента США Дональда Трампа актрисе Сторми Дэниэлс.

Ранее стало известно о телефонном разговоре Байдена и Трампа.