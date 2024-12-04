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Трамп призвал прекратить одно из дел, сославшись на решение о сыне Байдена

Трамп призвал закрыть дело о выплате актрисе по примеру помилования сына Байдена

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Yuki Iwamura/AP

Избранный президент США Дональд Трамп через своих адвокатов призвал суд Нью-Йорка закрыть дело о выплате актрисе Сторми Дэниэлс, сославшись на формулировки, которые использовал глава государства Джо Байден, когда объявил о помиловании своего сына. Об этом передает телеканал NBC News.

«Принимая решение о помиловании Хантера Байдена <...> президент Байден заявил, что его сын был «избирательно и несправедливо привлечен к ответственности», и «относился к нему по-разному». Президент Байден утверждал, что «голая политика заразила этот процесс, и это привело к судебной ошибке», — говорится в заявлении адвокатов Трампа.

Представители избранного президента в суде также раскритиковали предложение офиса окружного прокурора о том, что дело может быть приостановлено до тех пор, пока Трамп не завершит свое пребывание у власти.

«Нелепое предположение прокуроров о том, что они могут просто возобновить разбирательство после того, как президент Трамп покинет свой пост, более чем через десять лет после того, как они начали свое расследование в 2018 году, не является вариантом», — добавили адвокаты.

22 ноября сообщалось, что суд отложил вынесение приговора по делу о выплатах избранного президента США Дональда Трампа актрисе Сторми Дэниэлс. В постановлении суда говорится, что перенос приговора был обусловлен стремлением позволить защите политика обжаловать его.

Ранее Сторми Дэниэлс рассказала о связи с Трампом.

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