Стало известно о телефонном разговоре Байдена и Трампа

Действующий глава Белого дома Джо Байден и избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп провели телефонный разговор на прошлой неделе. Об этом сообщила телекомпания NBC.

По их информации, Трамп позвонил Байдену, чтобы пожелать ему счастливого Дня благодарения, который отмечался в Штатах 28 ноября. NBC отмечает, что их беседа «была краткой».

При этом, подчеркивает телекомпания, этот звонок и предшествующая ему встреча Трампа и Байдена в Белом доме 13 ноября говорят о том, что передача власти в этот раз будет отличаться от той, что была после выборов 2020 года. Тогда Трамп не принял Байдена в Белом доме и отказался от посещения его инаугурации.

До этого Трамп раскритиковал решение действующего главы государства Джо Байдена помиловать своего сына Хантера. Он назвал помилование «злоупотреблением и нарушением правосудия».

13 ноября Трамп и Байден встретились в Белом доме. Встреча длилась около двух часов. Они обсудили важные вопросы международной и национальной безопасности и повестку работы конгресса США. В частности, действующий президент США затронул проблемы финансирования федерального правительства и выделения дополнительной помощи в случае стихийных бедствий.

Ранее Трамп раскрыл подробности разговора с Байденом и Харрис после победы.