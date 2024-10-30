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Зеленский упрекнул США в недостаточной помощи

Зеленский заявил, что Украина получила лишь 10% выделенной помощи США

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Yves Herman/Reuters

Украина получила лишь десятую часть той помощи, за предоставление которой высказался американский конгресс. С таким утверждением в беседе с изданиями Северной Европы выступил украинский лидер Владимир Зеленский.

«Если у вас всего лишь десять процентов от всего пакета, за который уже проголосовали — это не смешно», — сказал президент.

Как отметил Зеленский, в Киеве при планировании военных операций ВСУ рассчитывали на определенное количество финансов и вооружения со стороны Запада.

До этого журнал The Economist со ссылкой на источник, осведомленный о деталях поддержки Киева со стороны Вашингтона, сообщал, что США больше не смогут предоставлять военную помощь Украине, не принимая на себя серьезных рисков.

Кроме того, американская газета The Washington Post писала, что Россия уже в следующем году может достичь поставленных целей в рамках СВО на Украине. Силы ВСУ, отмечала газета, «отчаянно пытаются удержать оборону» на востоке Украины, однако теряют позиции. «Надежды на абсолютную победу тают», — подытожила в материале.

Ранее в США рассказали о факторах, угрожающих предоставлению помощи Украине.

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