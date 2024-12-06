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У США осталось $9 млрд на военную помощь Украине

Пентагон: свыше $9 млрд согласованной для Украины военной помощи осталось у США

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Depositphotos

У США осталось свыше $9 млрд военной помощи для Украины. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер, сообщает РИА Новости.

По его словам, в рамках инициативы Presidential Drawdown Authority (PDA) для экстренных поставок вооружений доступно $6,8 млрд. Еще $2,21 млрд выделено в рамках программы Ukraine Security Assistance Initiative (USAI), которая позволяет министерству обороны заключать контракты с производителями на закупку новой техники.

PDA дает президенту США возможность поставлять оружие партнерам без предварительного согласования с конгрессом, если ситуация требует незамедлительных действий. USAI работает на основе бюджетных ассигнований и используется для долгосрочного пополнения военных резервов Украины.

Райдер уточнил, что помощь выделяется в рамках уже утвержденных программ, которые продолжают поддерживать обороноспособность Украины.

2 декабря сообщалось, что Соединенные Штаты направят Украине очередной пакет военной помощи на сумму $725 млн. В него войдут противопехотные мины, системы противодействия беспилотникам и боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS.

Ранее Зеленский упрекнул США в недостаточной помощи.

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