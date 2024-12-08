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В Кремле высказались о политической обстановке в Сирии

Песков: официальная позиция РФ по ситуации в Сирии изложена в заявлении МИД

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Mahmoud Hasano/Reuters

Официальная позиция российского руководства по текущей ситуации в Сирии изложена в заявлении министерства иностранных дел РФ. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

«Наша позиция изложена в соответствующем заявлении министерства иностранных дел РФ», — сказал пресс-секретарь главы государства, общаясь с журналистами.

28 ноября вооруженные группировки сирийской оппозиции организовали крупное наступление на правительственные войска в провинции Алеппо. Взяв под контроль одноименный город, они в течение 1,5 недели заняли населенные пункты Хама и Хомс. Далее соответствующие формирования подошли к столице страны — городу Дамаску, а активизировавшиеся на этом фоне курдские «Силы демократической Сирии» взяли под контроль город Дейр-эз-Зор.

Ночью 8 декабря оппозиционные группировки заняли Дамаск. Позже новостное агентство Reuters написало, что командование армии страны заявило о «завершении» правления сирийского президента Башара Асада.

В свою очередь, российское внешнеполитическое ведомство сообщило, что РФ с крайней озабоченностью следит за обстановкой в Сирии. По информации МИД, Башар Асад решил уйти в отставку и покинуть страну. Кроме того, он дал подчиненным указание «осуществить передачу власти мирным путем».

«Газета.Ru» следит за развитием событий.

Ранее в ООН высказались о политической обстановке в Сирии.

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