Украине придется пожертвовать территорией, если она хочет завершить конфликт с Россией. Об этом пишет британская газета The Telegraph.

«Если Украина хочет закончить войну в 2025 году, ей, вероятно, придется пожертвовать частью своей территории», — говорится в материале.

По мнению автора, Украина не сможет вернуть утерянные территории военным путем, поэтому ей придется от них отказаться.

Недавно избранный президент США Дональд Трамп заявил, что Украина желает заключить сделку с Россией в целях урегулирования конфликта. Президент Украины Владимир Зеленский эти слова не подтвердил.

Вечером 7 декабря состоялась трехсторонняя встреча Трампа, Зеленского и Макрона. Она прошла до церемонии открытия собора Парижской Богоматери после реставрации, на которую приехали лидеры стран со всего мира. Президенты Франции, США и Украины общались около получаса, после чего направились в собор Парижской Богоматери по отдельности.

Портал Axios со ссылкой на источники писал, что писал, что Трамп не хотел проводить встречу с Зеленским, но его убедил сделать это Макрон. Как утверждает источник Bloomberg, французский лидер стремился организовать переговоры, чтобы начать обсуждение того, как положить конец украинскому конфликту. Чиновники, близкие к Макрону и Зеленскому, заявили, что встреча «была позитивной».

Ранее премьер Венгрии заявил о промахе Украины при отказе от мирного договора с РФ.