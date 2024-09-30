Президент России Владимир Путин в видеообращении по случаю второй годовщины воссоединения Донбасса и Новороссии с РФ заявил, что страна гордится героями специальной военной операции (СВО) и делает все, чтобы их поддержать.

По его словам, россияне отстаивают безопасное и благополучное будущее, верность традициям и заветам, а также защищают память о победах и достижениях своих предков.

Путин добавил, что герои спецоперации защищают всю Россию. «Мы гордимся нашими героями, делаем все, чтобы поддержать их», — заключил президент.

В своем обращении Путин отметил, что Россия после 2014 года пыталась миром решить конфликт в Донецкой и Луганской народных республиках, но это закончилось ложью, подлогом и обманом со стороны Запада. По словам главы государства, западные элиты превратили Украину в свою колонию, в военный плацдарм, нацеленный на Россию.

Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области по итогам референдумов, прошедших в сентябре 2022 года, стали субъектами Российской Федерации. Киев результатов референдумов до сих пор не признает.

Ранее Владимир Путин предупредил западную элиту о конце «бала вампиров».