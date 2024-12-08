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«Талибан» поздравил сирийских боевиков со взятием Дамаска и «падением тирана»

«Талибан» официально поздравил сирийских боевиков с захватом Дамаска

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Amr Abdallah Dalsh/Reuters

Афганское исламистское движение «Талибан» (организация запрещена в России) в соцсети X поздравило сирийских боевиков и протурецкую оппозицию c захватом Дамаска.

В публикации «Талибан» искренне поздравил их со взятием столицы Сирии и «падением» президента Башара Асада, которого движение называет «тираном». Произошедшие в республике события «Талибан» считает «благословением» для всех мусульман.

МИД Франции в соцсети также приветствовал свержение Асада после «13 лет репрессий и насилия против собственного народа». Париж призвал к уважению суверенитета и территориальной целостности Сирии, сложению оружия и сохранению государственных институтов.

28 ноября сообщалось, что вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. Взяв город Алеппо, они за последующие полторы недели заняли Хомс, Хаму и подошли к Дамаску — столице Сирии. Кроме того, курдские «Силы демократической Сирии» (СДС) взяли под контроль город Дейр-эз-Зор.

В ночь на 8 декабря оппозиционные группировки захватили Дамаск. Как сообщало Reuters, командование армии Сирии объявило, что правление президента Башара Асада «закончилось». Позже в МИД России сообщили, что он решил оставить пост главы государства и покинул Сирию, «дав указание осуществить передачу власти мирным путем».

Ранее в Кремле прокомментировали планы исключить «Талибан» из списка террористов.

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