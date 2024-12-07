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На Украине прокомментировали слухи о бегстве Зеленского

Депутат Дубинский: Зеленского вывезут в Лондон, если он откажется от выборов

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Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global Look Press

Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене, сообщил в своем Telegram-канале, что президента Украины Владимира Зеленского могут вывезти в Лондон, если он откажется от проведения выборов.

Дубинский назвал такую ситуацию «золотой ссылкой».

«Золотая ссылка» Зеленского в Лондон возможна только в том случае, если он добровольно откажется участвовать в выборах президента», — отметил Дубинский.

По его словам, по такой схеме наказания смогли избежать бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и экс-главком ВСУ Валерий Залужный.

До этого Дубинский сравнил санкции Зеленского против Грузии со стриптизером из торта.

Дубинский пояснил, что Зеленский, будучи подчиненным Западу, «может сплясать, сыграть на рояле», демонстрируя готовность сделать «все, что попросят заказчики». 5 декабря Зеленский ввел санкции против властей Грузии, под ограничения попали премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе и основатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили.

Ранее на Украине сравнили президента Грузии с Зеленским из-за отказа уйти в отставку.

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